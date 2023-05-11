Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2023 у самому розпалі. У вівторок, 9 травня, відбувся перший півфінал.

А 11 травня, під час другого півфіналу, 16 країн-учасниць презентують свої композиції і зроблять усе можливе, аби опинитися у Гранд-фіналі конкурсу та позмагатися з іншими учасниками за перемогу.

Щоб бути ближчим до учасників Євробачення та голосувати за свого фаворита, ви можете завантажити застосунок Eurovision Song Contest.

Додаток Eurovision Song Contest: що відомо

Це офіційний додаток пісенного конкурсу Євробачення, ідеальний супутник для шанувальників найбільшої у світі музичної події.

Програму розроблено, щоби збагатити ваше враження від Євробачення, надаючи низку функцій для максимального задоволення:

Познайомтеся з учасниками – у додатку можна дізнатися більше про артистів, стежити за останніми новинами, слухати пісні та дивитися відео виступів.

Ви можете відстежувати подорож своїх фаворитів на Євробаченні.

Дивитися трансляцію Євробачення в прямому ефірі.

Легко голосувати за свого улюбленця

Оцінити учасників, які сподобалися найбільше. У додатку можна переглянути список записів і оцінити 10 найулюбленіших пісень за 12-бальною шкалою. Потім ви можете поділитися своїм рейтингом із друзями.

Також у Eurovision Song Contest можна вступити у чат і спілкуватися з іншими про виступи й учасників конкурсу.

Крім того, під час живих виступів додаток перетворюється на ідеального компаньйона з оновленнями про майбутніх артистів і виконавців. Він покаже вам текст кожної пісні, інформацію про країну та всі результати.

Але найкраще те, що застосунок пропонує функцію, яка дозволяє підбадьорювати учасників просто з дому! Натискаючи кнопку підбадьорення, ви особисто впливаєте на рівень оплесків і глядачів по всьому світу після виступу.

Де завантажити

Завантажуйте Eurovision Song Contest для: