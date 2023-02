Другий півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

Другий півфінал Євробачення 2023 відбудеться 11 травня у Ліверпулі. Список країн-учасниць і пісні другого півфіналу Євробачення 2023 зібрали в матеріалі.

Текст оновлюється.

Вірменія. Brunette

Зараз дивляться

Кіпр. Ендрю Ламброу

Румунія. Теодор Андрій – D.G.T. (Off and On)

Данія. Reiley – Breaking My Heart

Бельгія. Gustaph – Because of you

Ісландія.

Греція. Віктор Верникос – What They Say

Естонія. Alika – Bridges

Албанія. Альбіна та родина Кельменді – Duje

Австралія.

Австрія. Teya & Salena

Литва.

Сан-Марино.

Словенія. Joker Out – Carpe Diem

Грузія. Іру Хечанова

Польща.

Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.

Україну на Євробаченні представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Хлопці автоматично проходять у фінал завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra.

Крім того, місце у фіналі традиційно закріплене за країнами-засновницями конкурсу – Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією.

Хто приєднається до країн-фіналістів, дізнаємося за результатами голосування у півфіналах Євробачення.