Другий півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

Другий півфінал Євробачення 2023 відбудеться 11 травня у Ліверпулі. Список країн-учасниць і пісні другого півфіналу Євробачення 2023 зібрали в матеріалі.
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Вірменія. Brunette
Кіпр. Ендрю Ламброу
Румунія. Теодор Андрій – D.G.T. (Off and On)
Данія. Reiley – Breaking My Heart
Бельгія. Gustaph – Because of you
Ісландія.
Греція. Віктор Верникос – What They Say
Естонія. Alika – Bridges
Албанія. Альбіна та родина Кельменді – Duje
Австралія.
Австрія. Teya & Salena
Литва.
Сан-Марино.
Словенія. Joker Out – Carpe Diem
Грузія. Іру Хечанова
Польща.
Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.
Україну на Євробаченні представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Хлопці автоматично проходять у фінал завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra.
Крім того, місце у фіналі традиційно закріплене за країнами-засновницями конкурсу – Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією.
Хто приєднається до країн-фіналістів, дізнаємося за результатами голосування у півфіналах Євробачення.