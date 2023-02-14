Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Другий півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

14 Лютого 2023, 07:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Другий півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

Другий півфінал Євробачення 2023 відбудеться 11 травня у Ліверпулі. Список країн-учасниць і пісні другого півфіналу Євробачення 2023 зібрали в матеріалі.

Текст оновлюється. 

Вірменія. Brunette

Зараз дивляться

Кіпр. Ендрю Ламброу

Румунія. Теодор Андрій – D.G.T. (Off and On)

Данія. Reiley – Breaking My Heart

Бельгія. Gustaph – Because of you

Ісландія.

Греція. Віктор Верникос – What They Say

Естонія. Alika – Bridges

Албанія. Альбіна та родина Кельменді – Duje

Австралія.

Австрія. Teya & Salena

Литва.

Сан-Марино.

Словенія. Joker Out – Carpe Diem

Грузія. Іру Хечанова

Польща.

Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.

Україну на Євробаченні представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Хлопці автоматично проходять у фінал завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra.

Крім того, місце у фіналі традиційно закріплене за країнами-засновницями конкурсу – Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією.

Хто приєднається до країн-фіналістів, дізнаємося за результатами голосування у півфіналах Євробачення.

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь