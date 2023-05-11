Ежегодный песенный конкурс Евровидение 2023 в самом разгаре. Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал.

А 11 мая, во время второго полуфинала, 16 стран-участниц презентуют свои композиции и сделают все возможное, чтобы оказаться в Гранд-финале конкурса и побороться с другими участниками за победу.

Чтобы быть ближе к участникам Евровидения и голосовать за своего фаворита, вы можете скачать приложение Eurovision Song Contest.

Приложение Eurovision Song Contest: что известно

Это официальное приложение для конкурса Евровидение, идеальный компаньон для поклонников крупнейшего в мире музыкального мероприятия.

Программа разработана, чтобы обогатить ваше впечатление от Евровидения, предоставляя ряд функций для максимального удовольствия:

Познакомьтесь с участниками — в приложении можно узнать больше об артистах, следить за последними новостями, слушать песни и смотреть видео выступлений.

Вы можете отслеживать путешествие своих фаворитов на Евровидении.

Смотреть трансляцию Евровидения в прямом эфире.

Легко голосовать за своего фаворита

Оценить участников, которые понравились больше всего. В приложении можно просмотреть список записей и оценить 10 самых любимых песен по 12-балльной шкале. Затем вы можете поделиться своим рейтингом с друзьями.

Также в Eurovision Song Contest можно вступить в чат и общаться с другими о выступлениях и участниках конкурса.

Кроме того, во время живых выступлений приложение превращается в идеального компаньона с обновлениями о будущих артистах и исполнителях. Он покажет вам текст каждой песни, информацию о стране и все результаты.

Но самое приятное то, что приложение предлагает функцию, которая позволяет подбадривать участников прямо из дома! Нажимая кнопку подбодрить, вы лично влияет на уровень аплодисментов и зрителей по всему миру после выступления артиста.

Где скачать

Скачивайте Eurovision Song Contest для: