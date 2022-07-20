Відомий кліпмейкер Алан Бадоєв уперше покинув Україну з початку війни з Росією. Про це він розповів у Instagram, поділившись своїми думками та планами.

Режисер зізнався, що вперше за 5 місяців почув знайомий звук зльоту літака в аеропорту, а також відчув політ у небі.

Він додав, що останнім часом згадує про небо лише після ракетних ударів, які завдає Росія.

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– Перед сном тихо молюся і говорю мамі, тому що зараз вона мій головний ангел, – заявив про свої переживання Алан, згадавши про свою маму, яка померла наприкінці травня.

Бадоєв зізнався, що в літаку спокійно заснув, а коли прокинувся – не хотів вірити у те, що війна стала реальністю. Він мріяв, що вийде з літака із друзями в екзотичній країні для відзняття красивих кадрів.

– У мене багато роботи та мало часу. Готуємо з Максом потужні благодійні заходи у кількох частинах світу, – додав Бадоєв.

Схоже, у режисера та його підопічного Макса Барських є чим зайнятися – їхня праця спрямована на допомогу Україні. Кліпмейкер додав, що обов’язково повернеться до України.

– До зустрічі у Києві! – закінчив свої думки Алан.

Раніше Бадоєв розповів про життя під час війни та ставлення до української мови. Він заявив, що останні місяці змінили його життя, і він навіть переосмислив свою роботу та важливість рідної мови.