Український кліпмейкер Алан Бадоєв розповів про життя під час війни, ставлення до української мови та зміну діяльності.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Алан розповів, як останні чотири місяці змінили його життя, і як він переосмислив свою роботу та важливість рідної мови.

– Я не можу змусити себе спуститися в укриття – намагаюся наповнити кожен день життям, адже від долі неможливо втекти. Новини я також не перевіряю – виходжу вранці на вулицю з 6 до 8 та проходжу велику дистанцію – і якщо раніше зі мною просили сфотографуватися, то зараз жінки обіймають, а чоловіки тиснуть руку. Така зустріч для мене є початком мого дня, – заявив продюсер.

Щодо роботи режисером, Бадоєв не бачить у цій діяльності жодної користі для країни.

Зараз дивляться

– Мені довелося відмовитись від себе вчорашнього повністю. Маю побудувати необхідну сьогодні особистість, бути корисним, щось зробити для своєї країни. У мене немає бажання знімати кліпи, я не бачу себе на знімальному майданчику. Хочу присвятити себе тому, що прямо тут і зараз матиме конкретну мету – лише так ми можемо допомогти своїй країні, – заявив режисер.

Алан також має свою особисту думку щодо української мови – кожен має її знати.