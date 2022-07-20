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До встречи в Киеве: Алан Бадоев уехал из Украины и вспомнил о своей маме

20 июля 2022, 16:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Алан Бадоев

Известный клипмейкер Алан Бадоев впервые покинул Украину с начала войны с Россией. Об этом он рассказал в Instagram, поделившись своими мыслями и планами.

Режиссер признался, что впервые за 5 месяцев услышал знакомый звук взлета самолета в аэропорту, а также ощутил чувство полета в небе.

Он добавил, что в последнее время вспоминает о небе только после ракетных ударов, которые наносит Россия.

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— Перед сном тихо молюсь и говорю маме, потому что сейчас она мой главный ангел, — заявил о своих переживаниях Алан, вспомнив о своей маме, которая умерла в конце мая.

Бадоев признался, что в самолете спокойно уснул, а когда проснулся — не хотел верить в то, что война стала реальностью. Он мечтал, что выйдет из самолета с друзьями в экзотической стране для отснятия красивых кадров.

— У меня много работы и мало времени. Готовим с Максом мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях света, — добавил Бадоев.

Похоже, у режиссера и его подопечного Макса Барских есть чем заняться — их труд направлен на помощь Украине. Клипмейкер добавил, что обязательно вернется в Украину.

— До встречи в Киеве! — закончил свои мысли Алан.

Ранее Бадоев рассказал о жизни во время войны и отношении к украинскому языку. Он заявил, что последние месяцы изменили его жизнь, и он даже переосмыслил свою работу и важность родного языка.

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Алан Бадоев Війна в Україні
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