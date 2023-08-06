Американська співачка Мадонна перенесла свій тур Celebration через проблеми зі здоров’ям. Про зміни в графіках виступів зірка заявила в соцмережі X.

– Спасибі всім за неймовірну підтримку і терпіння протягом останніх кількох тижнів! Я рада повідомити, що розклад туру зміниться в найближчі кілька днів – до зустрічі на заслуженому турне, – заявила Мадонна.

Нагадаємо, що йдеться про тур, який присвячений 40-річній кар’єрі співачки. Гастролі мали складатися з 84 концертів у 35 містах на території Канади, США та Європи. Початок було заплановано на 15 липня, а ось кінець в одному з європейських міст на грудень 2023 року.

Світ був в очікуванні туру – за заявою сайту Мадонни, усі квитки розкупили, через що довелося організувати додаткові виступи.

Перенести гастролі довелося через проблеми зі здоров’ям Мадонни. Артистка потрапила до лікарні, де її перевели в реанімацію. Менеджер зірки заявив, що це бактеріальне захворювання, але фанати вважають, що все це через пластичні операції.