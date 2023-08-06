Американская певица Мадонна перенесла свой тур Celebration из-за проблем со здоровьем. Об изменениях в графиках выступлений звезда заявила в соцсети X.

— Спасибо всем за невероятную поддержку и терпение в течение последних нескольких недель! Я рада сообщить, что расписание тура изменится в ближайшие несколько дней — до встречи на заслуженном турне, — заявила Мадонна.

Напомним, что речь идет о туре, который приурочен 40-летней карьере певицы. Гастроли должны были состоять из 84 концертов в 35 городах на территории Канады, США и Европы. Начало было запланировано на 15 июля, а вот конец в одном из европейских городов на декабрь 2023.

Мир был в ожидании тура — по заявлению сайта Мадонны, все билеты раскупили, из-за чего пришлось организовать дополнительные выступления.

Перенести гастроли пришлось из-за проблем со здоровьем Мадонны. Артистка попала в больницу, где ее перевели в реанимацию. Менеджер звезды заявил, что это бактериальное заболевание, но фанаты считают, что все это из-за пластических операций.