Українська актриса Катерина Тишкевич дізналася про свій діагноз через 8 років страждань від сильного головного болю. Зірка поділилася своїми переживаннями та подробицями про здоров’я в Instagram.

Останні кілька місяців акторка провела у лікарні, де їй лікарі намагалися поставити діагноз. Тишкевич лікувалася в Україні, бо до Європи було їхати вже надто пізно.

– Європа готова була прийняти мене лише кінець жовтня чи листопаді. На той час, я б відкинула ковзани, тому почала лікування тут, – зізналася актриса.

Катерина зізналася, що було дуже багато обстежень, лікарів та способів лікування. І тепер зірка дізналася про свій діагноз.

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– Соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку, – заявила Тишкевич.

Актриса додала, що тепер відбувається фармацевтичне лікування, фізичні навантаження та психотерапія, яку Катерина проходила півтора року. Тепер довелося змінити лікаря та направлення у цьому методі.

Зірка впевнена, що це пов’язано з пологовою травмою – до 7 місяців було встановлено діагноз ДЦП. Втім, Тишкевич має кошти для лікування – їй у цьому допомогли користувачі мережі. Залишки вона розділила на ЗСУ, хворих діток та безпритульних тварин.

Не лише у Катерини проблеми зі здоров’ям – улітку у Потапа паралізувало половину обличчя. Шоумен не міг моргати одним оком та посміхатися, через що був змушений перенести своє повернення в Україну. Все це було через нерви й низку хвороб останнім часом, у тому числі й Covid-19.