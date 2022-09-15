Продюсер и шоумен Потап (Алексей Потапенко) вернулся с Испании, и рассказал о своей болезни, которая парализовала часть его лица.

В одном из последних интервью артист признался, что это все из-за нервов.

— Да, была у меня такая болезнь. Это из-за нервов, потом у меня был Covid-19, отит, и уже после этого — синдром Рамзи-Ханта. От этого также лечится и Джастин Бибер. Это паралич лица и нервов — тяжелая штука. Но я смотрел на ребят, которые воюют, и сказал себе: Какой паралич, о чем говорить, — заверил Потап.

Известно, что из-за болезни Потап не вернулся в Украину вместе со своей возлюбленной Настей Каменских в конце лета.

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Напомним, что Бибер из-за паралича лица отменил даже свои ближайшие концерты — тогда он заявил, что не готов физически присутствовать на мероприятиях. В июне стало известно, что он страдает от синдрома Рамзи-Ханта. К примеру, тогда артист мог мигать только одним глазом, а также улыбаться одной стороной лица.

Синдром Рамзи-Ханта — это неврологическое заболевание, вызванное вирусом ветряной оспы. Примечательно, что вирус может оставаться в теле человека не протяжении всей жизни, и в определенный период он начинает воспалять нервы на лице.

Чаще всего болезнь наблюдается у пожилых людей, и на 100 тыс. человека каждый год от синдрома страдает 5-10 человек. Длительность болезни может составлять от нескольких недель до месяцев.