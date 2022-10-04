Украинская актриса Екатерина Тишкевич узнала свой диагноз спустя 8 лет страданий от сильной головной боли. Звезда поделилась своими переживаниями и подробностями о здоровье в Instagram.

Последние несколько месяцев актриса провела в больнице, где ей врачи пытались поставить диагноз. Тишкевич лечилась в Украине, потому что в Европу было ехать уже слишком поздно.

— Европа готова была принять меня только конец октября или в ноябре. К этому времени, я бы отбросила коньки, поэтому начала лечение здесь, — призналась актриса.

Екатерина призналась, что было очень много обследований, врачей, а также способов лечения. И теперь звезда узнала свой диагноз.

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— Соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга, — заявила Тишкевич.

Актриса добавила, что теперь проходит фармацевтичное лечение, физические нагрузки и психотерапия, которую Екатерина проходила полтора года. Теперь пришлось сменить врача и направление в этом методе.

Звезда уверена, что это связано с родовой травмой — до 7 месяцев был установлен диагноз ДЦП. Впрочем, у Тишкевич есть средства для лечения — ей в этом помогли пользователи сети. Остатки она разделила на ВСУ, больных деток, и бездомных животных.

Не только у Екатерины проблемы со здоровьем — летом у Потапа парализовало половину лица. Шоумен не мог моргать одним глазом и улыбаться, из-за чего был вынужден перенести свое возвращение в Украину. Все это было из-за нервов и череды болезней в последнее время, в том числе и Covid-19.