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Ни с кем не общаюсь и часто плачу: Тышкевич о борьбе с тяжелой болезнью

22 сентября 2022, 16:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ни с кем не общаюсь и часто плачу: Тышкевич о борьбе с тяжелой болезнью

Актриса Екатерина Тышкевич продолжает вести борьбу с тяжелой болезнью. Для этого она отправилась в Закарпатскую область, так ей порекомендовали врачи.

Там артистке ставят капельницы, она пьет назначенные таблетки, занимается медитацией и дыханием. Говорит, смена картинки должна облегчить состояние, поскольку все лето и более половины сентября пролежала дома и в больницах.

— Не с кем не общаюсь, часто плачу, но веру не теряю. Просто надо быть очень сильной девочкой и обязательно верить. Надеюсь, что у вас и ваших близких все хорошо, насколько это возможно, — отметила Тышкевич.

Актриса добавила, что кроме всего назначенного врачами, она лечится природой Карпат.

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— Энергетика шкалит. Наша Украина удивительна и неповторима, — подчеркнула Екатерина.

В конце июня Екатерина Тишкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Она постоянно страдает от головных болей, однако врачи не знаю, что это именно.

С начала полномасштабной войны болезнь начала прогрессировать, а таблетки, помогающие ранее — не помогать.

Долгое время актриса искала лечение за границей в Италии и Дании, однако без результатно.

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Фото: Екатерина Тышкевич

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