Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич назвав головну відмінність між українцями та росіянами в умовах війни. Артист з 2014 року виступає проти агресії з боку Росії.

Так, Макаревич не боїться говорити те, що він думає, навіть проросійським інтерв’юерам. Музикант зазначив, що спроба захоплення українських територій для нього незрозуміла, адже в самій Росії дуже багато незаселених територій. Щодо відмінності між росіянами та українцями, то у вдох народів різне відчуття країни – у нас воно сильне.

Також артист відповів на запитання про те, чому росіяни не співчувають мирним жителям України, які другий рік живуть під обстрілами РФ. Лідер гурту Машина времени припустив, що вони бояться покарання за прояв таких емоцій – режим Кремля стежить за кожним кроком.

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– Хтось боїться, тому що його товариш отримав по шапці, хтось просто вирішив ігнорувати ситуацію. Тут кожен змушений вирішувати за себе, а загалом люди не дуже звикли до такого, – вважає музикант.

Раніше Макаревич відповів, чи братиме зброю в руки на тлі війни в Ізраїлі. Музикант зазначив, що гвинтівку йому не дадуть, але він спробує бути корисним іншими способами. Тим більше що Андрій вважає Ізраїль своїм домом.

Фото: Андрій Макаревич