Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич назвал главное отличие украинцев от россиян в условиях войны. Артист с 2014 года выступает против агрессии со стороны России, и долгое время наблюдает за действиями обеих сторон.

Так, Макаревич не боится говорить то, что он думает даже пророссийским интервьюерам. Музыкант отметил, что попытка захвата украинских территорий для него непонятна, ведь в самой России очень много пустых территорий, которые не заселены. Что касается отличие жителей РФ с украинцами, то здесь разное ощущение страны — в нас оно сильное.

Также артист ответил на вопрос о том, почему россияне не сочувствуют мирным жителям Украины, которые второй год живут под обстрелами и постоянными терактами со стороны РФ. Лидер группы Машина времени предположил, что они боятся наказания за проявление таких эмоций — режим Кремля следит за каждым шагом.

Сейчас смотрят

— Кто-то боится, потому что его товарищ получил по шапке, кто-то просто решил игнорировать ситуацию. Здесь каждый вынужден решать за себя, а в целом люди не очень привыкли к такому, — считает музыкант.

Ранее Макаревич ответил, будет ли брать оружие в руки на фоне войны в Израиле. Музыкант отметил, что винтовку ему не дадут, но он попытается быть полезным другими способами. Тем более, что Андрей считает Израиль своим домом.

Фото: Андрей Макаревич