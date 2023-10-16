Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич відповів російським журналістам, які заявили, що він утік із Ізраїлю через війну.

У відеозверненні музикант також сказав, чи стане на захист країни, в якій живе.

– Г**нюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, цього разу – ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей. І переривати їх, скасовувати їхнє закінчення, я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому – в Ізраїль, – заявив Макаревич.

Додає, зараз у нього є почуття незручності, що всі там, а він поки що ні. Але впевнений, як опиниться в Ізраїлі – воно в нього мине.

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– Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з’ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним. Дуже хочу побажати всім нашим солдатам, резервістам, добровольцям удачі та швидкої перемоги. Залишіться цілими й неушкодженими. Переможемо обов’язково, і не таке бачили, – підсумував Андрій.

Крім Андрія Макаревича, в Ізраїлі також живуть й інші російські артисти, які виїхали туди з початком повномасштабної війни в Україні. Вони не підтримують кривавий режим Путіна, а тому вирішили змінити місце проживання.

Нещодавно Максим Галкін заявив про зміну громадянства. Як відомо, він із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми також в Ізраїлі. Гуморист заявив, що є громадянином Європейського Союзу і може жити в будь-якій із 27 країн ЄС разом зі своєю сім’єю.

Фото: Андрій Макаревич