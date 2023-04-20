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До сліз боляче: Астаф’єва розповіла, хто зі знаменитостей її приємно здивував

20 Квітня 2023, 09:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Астафьева

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва розповіла, хто зі знаменитостей її приємно здивував під час війни. До цього списку потрапив Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, а також Курган & Агрегат.

– У нас із ними військово-професійні стосунки, запитуємо один одного скільки вдалося зібрати, чи можна направити людину на вас, яка щось шукає для військових, – заявила Даша.

Артистка заявила, що з багатьма контакт втратився, але вона про це не шкодує.

– У всього справжнього є гачок, і той елемент, за який цей гачок чіпляється. З багатьма людьми ці гачки втратили. Якби всі ці люди, які роблять гидоти попрацювали, то вони відчули б кайф, – додала Астаф’єва.

Даша також згадала стендап-коміка Василя Байдака, який за 3 години знімання у шоу співачки зібрав 1 млн грн на бус.

– Мені аж до сліз боляче за Васю, адже я його знала до війни. Зараз це абсолютно інша людина – дуже інтимний момент, коли він у гумористичному шоу визнає свої помилки, – вважає артистка.

Раніше Астаф’єва висміяла шароварщину, яка часто з’являється на тлі війни. Йдеться про контент, який шкодить нашій культурі. Подібні наративи просувалися ще з часів СРСР, Тоді українську культуру хотіли зобразити примітивною і відсталою.

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Джерело
Розмова
Теги
Війна в Україні Володимир Дантес Даша Астаф’єва Дурнєв
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