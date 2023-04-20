Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, кто из знаменитостей ее приятно удивил во время войны. В этот список попал Владимир Дантес, Алексей Дурнев, а также Курган & Агрегат.

— У нас с ними военно-профессиональные отношения, спрашиваем друг друга сколько удалось собрать, можно ли направить человека на вас, который что-то ищет для военных, — заявила Даша.

Артистка заявила, что со многими контакт утратился, но она об это не сожалеет.

— У всего настоящего есть крючок, и тот элемент, за который этот крючок цепляется. Со многими людьми эти крючки утратились. Если бы все эти люди, которые делают гадости поработали, то они ощутили б кайф, — добавила Астафъева.

Даша также вспомнила стендап-комика Василия Байдака, который за 3 часа съемок в шоу певицы собрал 1 млн грн на бус.

— Мне аж до слез больно за Васю, ведь я его знала до войны. Сейчас это абсолютно другой человек — очень интимный момент, когда он в юмористическом шоу признает свои ошибки, — считает артистка.

Ранее Астафьева высмеяла шароварщину, которая часто появляется на фоне войны. Речь идет о контенте, который вредит нашей культуре. Подобные нарративы продвигались еще со времен СССР, Тогда украинскую культуру хотели изобразить примитивной и отсталой.