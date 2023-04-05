Певица и модель Даша Астафьева высказалась по поводу шароварщины. Речь идет о том контенте, который негативно влияет на нашу украинскую культуру.

Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.

— Одному радуюсь, что вот эта вся х**та как быстро появляется, так и быстро исчезает, — заявила Даша.

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Она также отметила видео от Центра противодействия дезинформации, в котором украинцам доходчиво объяснили, что такое шароварщина, и какой вред она несет всем нам. Так, вся шароварщина активно развивалась еще со времен существования СССР. Тогда украинскую культуру хотели изобразить примитивной и отсталой — чтобы казалось, что у нас есть только сало, водка, шаровары, калина и вареники.

— Настоящее, украинское, никуда не девается. Потому что оно родное и изученное. Его хочется беречь и преумножать, — добавила певица.

Ранее Даша Астафьева раскритиковала неискренних коллег. По ее словам, некоторые из них зарабатывают деньги на войне — не все коллеги делают благотворительные концерты. Правда, певица не стала раскрывать имен. Также Даша возмутилась теми людьми, которые позволяют себе постить в социальных сетях фотографии из расслабленной и беззаботной жизни.