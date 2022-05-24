Український актор та комік Юрій Ткач висловився щодо спілкування з жителями Росії.

За словами Ткача, вже не має сенсу розмовляти з росіянами та щось їм доводити, оскільки вони розуміють лише фізичну силу.

– З ними вже не треба спілкуватися. Не відповідати їм навіть. Я уявити собі не можу просто спілкування зі звичайною, російською людиною, яка підійде до мене і скаже: Ви не мали рацію. Я просто не знаю, що буде. Якщо ми будемо в Україні, то може бути біда. Звичайно, до криміналу не дійде, але морда буде бита сильно, – сказав він.

Юрій додав, що в світі є лише 1% адекватних росіян, і всі вони вже виїхали з РФ.

Зараз дивляться

– Я думаю, що у всіх вже є внутрішнє відчуття якоїсь несправедливості, яка йде від них. Дурості, тупості і того трешу, який вони майже всі несуть в собі. Я розумію, що є адектватні люди, які виїхали, зокрема Макс Галкін, Лія Ахеджакова. І у нас в Україні є дуже багато росіян, які адекватні, але 99% просто довбо**би, – сказав Ткач.

Раніше Юрій Ткач оприлюднив зворушливе відео, на якому показав першу зустріч із сім’єю після довгої розлуки.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні родина актора виїхала до Болгарії. Сам Юрій захищає нашу країну в лавах тероборони.