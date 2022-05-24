Украинский актер и комик Юрий Ткач высказался по поводу общения с жителями России.

По словам Ткача, уже нет смысла разговаривать с россиянами и что-то им доказывать, поскольку они понимают только физическую силу.

– С ними уже не нужно общаться. Не отвечать им даже. Я представить себе не могу просто общение с обычным, русским человеком, который подойдет ко мне и скажет: Вы не были правы. Я просто не знаю, что будет. Если мы будем в Украине, может быть беда. Конечно, до криминала не дойдет, но морда будет бита сильно, – сказал он.

Юрий добавил, что в мире есть только 1% адекватных россиян, и все они уже уехали из РФ.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что у всех уже есть внутреннее ощущение несправедливости, которая исходит от них. Глупости, тупости и того треша, который они почти все несут в себе. Я понимаю, что есть люди, которые выехали, в частности Макс Галкин, Лия Ахеджакова. И у нас в Украине есть очень много россиян, которые адекватные, но 99% просто долбо**бы, — сказал Ткач.

Ранее Юрий Ткач обнародовал трогательное видео, на котором показал первую встречу с семьей после долгой разлуки.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине семья актера уехала в Болгарию. Сам Юрий защищает нашу страну в рядах теробороны.