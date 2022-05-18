Комік та актор Юрій Ткач вперше зустрівся з дружиною та донькою після початку повномасштабної війни.

В Instagram артист оприлюднив зворушливе відео під пісню Макса Барських – Буде весна, на якому показав першу зустріч із сім’єю після довгої розлуки. У ролику дружина Вікторія та донька Єлизавета міцно обіймають Юрія.

– Зустріч після двомісячної розлуки… Два дні разом і знову прощання на невизначений час… Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка, – підписав Ткач відео.

Вікторія своєю чергою написала, що це перша їхня така довга розлука.

– Я дуже люблю тебе, мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам’ятав – без тебе не хочу, не можу, не буду, – сказала вона.

Підписників зворушило відео. Вони наголосили, що дивитися без сліз на зустріч сім’ї неможливо.

Що ж ви робите, це до сліз!

Просто плачемо. Раді, що з вами все гаразд.

Як сумно та страшно від того, що відбувається. Як сумно жити на відстані від рідних та близьких друзів, всі у різних точках світу. Жаль, що все так відбувається, шкода, що настав такий жахливий день.

Це так зворушливо!

Ця ручка маленька, що стиснула футболку, це щось.

Це так мило! Щоб ніхто ніколи не розлучався. Щастя вам, – пишуть у коментарях Юрія.

Зазначимо, що родина Юрія після початку повномасштабної війни в Україні виїхала до Болгарії. Сам актор стоїть на захисті нашої країни. Він вступив до лав тероборони.

Фото: Юрій Ткач