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До сліз! Юрій Ткач вперше зустрівся із сім’єю після довгої розлуки

18 Травня 2022, 14:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
До сліз! Юрій Ткач вперше зустрівся із сім’єю після довгої розлуки

Комік та актор Юрій Ткач вперше зустрівся з дружиною та донькою після початку повномасштабної війни.

В Instagram артист оприлюднив зворушливе відео під пісню Макса Барських – Буде весна, на якому показав першу зустріч із сім’єю після довгої розлуки. У ролику дружина Вікторія та донька Єлизавета міцно обіймають Юрія.

– Зустріч після двомісячної розлуки… Два дні разом і знову прощання на невизначений час… Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка, – підписав Ткач відео.

Вікторія своєю чергою написала, що це перша їхня така довга розлука.

– Я дуже люблю тебе, мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам’ятав – без тебе не хочу, не можу, не буду, – сказала вона.

Підписників зворушило відео. Вони наголосили, що дивитися без сліз на зустріч сім’ї неможливо.

  • Що ж ви робите, це до сліз!
  • Просто плачемо. Раді, що з вами все гаразд.
  • Як сумно та страшно від того, що відбувається. Як сумно жити на відстані від рідних та близьких друзів, всі у різних точках світу. Жаль, що все так відбувається, шкода, що настав такий жахливий день.
  • Це так зворушливо!
  • Ця ручка маленька, що стиснула футболку, це щось.
  • Це так мило! Щоб ніхто ніколи не розлучався. Щастя вам, – пишуть у коментарях Юрія.

Зазначимо, що родина Юрія після початку повномасштабної війни в Україні виїхала до Болгарії. Сам актор стоїть на захисті нашої країни. Він вступив до лав тероборони.

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Фото: Юрій Ткач

Теги
Війна в Україні, Сім’я
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