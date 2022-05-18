Комік та актор Юрій Ткач вперше зустрівся з дружиною та донькою після початку повномасштабної війни.
В Instagram артист оприлюднив зворушливе відео під пісню Макса Барських – Буде весна, на якому показав першу зустріч із сім’єю після довгої розлуки. У ролику дружина Вікторія та донька Єлизавета міцно обіймають Юрія.
– Зустріч після двомісячної розлуки… Два дні разом і знову прощання на невизначений час… Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка, – підписав Ткач відео.
Вікторія своєю чергою написала, що це перша їхня така довга розлука.
– Я дуже люблю тебе, мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам’ятав – без тебе не хочу, не можу, не буду, – сказала вона.
Підписників зворушило відео. Вони наголосили, що дивитися без сліз на зустріч сім’ї неможливо.
- Що ж ви робите, це до сліз!
- Просто плачемо. Раді, що з вами все гаразд.
- Як сумно та страшно від того, що відбувається. Як сумно жити на відстані від рідних та близьких друзів, всі у різних точках світу. Жаль, що все так відбувається, шкода, що настав такий жахливий день.
- Це так зворушливо!
- Ця ручка маленька, що стиснула футболку, це щось.
- Це так мило! Щоб ніхто ніколи не розлучався. Щастя вам, – пишуть у коментарях Юрія.
Зазначимо, що родина Юрія після початку повномасштабної війни в Україні виїхала до Болгарії. Сам актор стоїть на захисті нашої країни. Він вступив до лав тероборони.
Фото: Юрій Ткач