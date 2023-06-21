З’явилися перші подробиці весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Михайла Кацуріна. Про них розповів блогер Богдан Беспалов під час свого чергового випуску пліток.

Гостьовий лист містив у собі 68 осіб, а саме весілля проходило в ресторані Курені біля Арсенальної.

– Щоб інформація не випливла назовні, абсолютно всім, включно з персоналом, заклеювали камери на телефонах, – каже Беспалов.

Із зіркових гостей були тревел-блогер Антон Птушкін, ведучий Андрій Шабанов із донькою, ведуча Маша Єфросиніна, співак Макс Барських, продюсерка Ірина Горова із сином, мандрівник Дмитро Комаров із дружиною Олександрою Кучеренко.

З лейблу Mozgi, до складу якого раніше входила і Дорофєєва, нікого не було, як і продюсера Потапа, з яким раніше Надя дружила.

Також Беспалов додав, що на святкування не покликали і співака Позитива – з ним Дорофєєва виступала в дуеті Время и стекло 10 років.

За словами блогера, святкове меню розробляв відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вирішили одружитися. І нібито зроблять це найближчими днями, у мережі подейкували, що 15 червня.

Тоді Факти ICTV звернулися по коментарі до менеджменту Дорофєєвої, однак коментувати ймовірне весілля з Кацуріним вони відмовилися, сказавши, що не розуміють, звідки беруться такі чутки.

Уже 20 червня співачка вітала ресторатора з днем народження – на святковому відео Дорофєєва засвітила обручку. Самі ж кохані поки що про своє ймовірне весілля нічого не говорять.