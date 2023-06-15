Співачка Надя Дорофєєва вперше прокоментувала чутки про весілля з ресторатором Михайлом Кацуріним.

В Instagram виконавиця оприлюднила фото зі студії, на якому зображена зі своїм обранцем, а також продюсером Іваном Клименком. Дорофєєва повідомила, що вони працюють над новою піснею, проте очевидно, що сьогодні прихильники чекали від неї точно не таку публікацію.

Так, у коментарях написали: Яке написання пісень, взагалі-то у вас сьогодні весілля.

– Хахаха, ну будемо знати, – коротко відповіла Надя.

Річ у тім, що в мережі поширилися чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна, яке нібито має відбутися найближчим часом. Дехто припускав, що навіть сьогодні – 15 червня.

У коментарі Фактам ICTV менеджмент артистки коментувати ймовірне весілля Дорофєєвої з Кацуріним відмовився, але зазначив, що не знають, звідки такі чутки беруться.