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Будемо знати: Дорофєєва прокоментувала чутки про весілля з Кацуріним

15 Червня 2023, 14:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофєєва
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва вперше прокоментувала чутки про весілля з ресторатором Михайлом Кацуріним.

В Instagram виконавиця оприлюднила фото зі студії, на якому зображена зі своїм обранцем, а також продюсером Іваном Клименком. Дорофєєва повідомила, що вони працюють над новою піснею, проте очевидно, що сьогодні прихильники чекали від неї точно не таку публікацію.

Так, у коментарях написали: Яке написання пісень, взагалі-то у вас сьогодні весілля.

– Хахаха, ну будемо знати, – коротко відповіла Надя.

Дорофєєва про весілля з Кацуріним

Річ у тім, що в мережі поширилися чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна, яке нібито має відбутися найближчим часом. Дехто припускав, що навіть сьогодні – 15 червня.

У коментарі Фактам ICTV менеджмент артистки коментувати ймовірне весілля Дорофєєвої з Кацуріним відмовився, але зазначив, що не знають, звідки такі чутки беруться.

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Весілля Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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