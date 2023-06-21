Появились первые подробности свадьбы певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. О них рассказал блогер Богдан Беспалов во время своего очередного выпуска сплетен.

Гостевой лист включал в себя 68 человек, а сама свадьба проходила в ресторане Курени возле Арсенальной.

— Чтобы информация не выплыла наружу, абсолютно всем, включая персонал, заклеивали камеры на телефонах, — говорит Беспалов.

Из звездных гостей были тревел-блогер Антон Птушкин, ведущий Андрей Шабанов с дочерью, ведущая Маша Ефросинина, певец Макс Барских, продюсер Ирина Горовая с сыном, путешественник Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко.

Из лейбла Mozgi, в состав которого ранее входила и Дорофеева, никого не было, как и продюсера Потапа, с которым ранее Надя дружила.

Также Беспалов добавил, что на празднование не позвали и певца Позитива — с ним Дорофеева выступала в дуэте Время и стекло 10 лет.

По словам блогера, праздничное меню разрабатывал известный шеф-повар Владимир Ярославский.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Надя Дорофеева и Михаил Кацурин решили пожениться. И якобы сделают это в ближайшие дни, в сети поговаривали, что 15 июня.

Тогда Факты ICTV обратились за комментариями к менеджменту Дорофеевой, однако комментировать вероятную свадьбу с Кацуриным они отказались, сказав, что не понимают, откуда берутся такие слухи.

Уже 20 июня певица поздравляла ресторатора с днем рождения — на праздничном видео Дорофеева засветила обручальное кольцо. Сами же возлюбленные пока что о своей вероятной свадьбе ничего не говорят.