Украинский актер Дмитрий Линартович показал свое фото из больницы после тяжелого ранения под Бахмутом.

Артист, защищавший Украину в рядах ВСУ обнародовал селфи, на котором видно, как сильно пострадало его лицо, в особенности — правый глаз.

Несмотря на серьезное ранение, на фото Дмитрий улыбается, чем показывает, что не собирается терять силу духа. Также под фото Линартович оставил номер своей карты, чтобы все желающие могли внести свой вклад в его выздоровление.

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— Украинцы, привет! Мы несокрушимые! И помните, мы побеждаем! Моно — 5375 4114 2354 8630, — написал Дмитрий под фото.

В комментариях защитнику желают скорейшего выздоровления.

Ваша сила духа вдохновляет. Выздоравливайте скорее!

Вы наш герой! Спасибо за то, что делаете! Мы обязательно победим, поскольку наши защитники невероятные, сильные и смелые!

Держитесь! Все будет Украина!

Такие, как вы — герои с большой буквы! Искренняя благодарность за наш спокойный сон. Люди всегда будут гордиться вами.

Выздоравливайте скорее. — Пишут пользователи сети.

Напомним, 10 января стало известно, что Дмитрий Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар под Бахмутом. Защитник получил тяжелую контузию и осколочное ранение.

Фото: Дмитрий Линартович