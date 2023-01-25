Дмитрий Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре: Мог не доехать до больницы

Актер театра и кино Дмитрий Линартович рассказал, как защищает Украину в условиях войны. В конце лета он добровольно пошел в армию, где его обучали военному делу. Артист рассказал, как получил ранение, но даже после него рвется в бой.

— 1 января мы оседлали наших железных коней — ехали через Краматорск в Соледар. Жили прямо в центре города — пули буквально свистели возле головы. Ну и взрывы были рядом — 20-25 метров от меня, — рассказал Дмитрий.

Актер добавил, что в тот день защитники сообщили о необходимости доставки боекомплекта. Его напарник высыпал мешок с едой на землю, закинул туда все необходимое, и они вдвоем отправились на помощь.

Сейчас смотрят — Откуда идет огонь мы уже не видели. В один момент прилетело и по мне. Похоже на миномет. У меня пропадает слух, и идет кровь. Все это происходит за секунды. Как мы вырвались из кольца — это просто повезло. В Соледаре меня приняли медики — я мог не доехать до безопасной зоны. У меня под рукой был телефон, и я в этот момент записал видео о нашей несокрушимости, — признался Линартович. Ранее Дмитрий показал селфи из больницы после тяжелого ранения. Также под фото Линартович оставил номер своей карты, чтобы все желающие могли внести свой вклад в его выздоровление. Читайте также: Привет, Херсон! Участник Холостячки получил ранение на войне

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