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Привіт, Херсон! Учасник Холостячки отримав поранення на війні

26 Листопада 2022, 17:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ілля Рибальченко

Учасник романтичного реаліті Холостячка 1 Ілля Рибальченко отримав поранення на повномасштабній війні з РФ.

Чоловіка, який з перших днів стоїть на захисті нашої країни, поранили в плече. Про це стало відомо з Instagram Іллі, де він оприлюднив фото з лікарняної палати.

– Все добре. Привіт, Херсон, – написав Рибальченко.

Судячи з напису, поранення Ілля отримав на півдні нашої країни. Варто зазначити те, що в соцмережі він активно ділився буднями військових, проте останні кілька тижнів не виходив на зв’язок, що турбувало підписників. Тепер стало зрозуміло, де пропадав Рибальченко.

Зараз дивляться
  • Так добре знати наших героїв в обличчя! Завдяки таким хлопцям, як ти – ми обов’язково переможемо. Терпіння, якнайшвидшого одужання і міцного духу в здоровому тілі!
  • Іллюша, тримайся, будь ласка, одужуй, ми в тебе віримо і любимо!
  • Слава Богу, що ви живі. Швидкого вам лікування, сили, терпіння і здоров’я.
  • Дякуємо вам велике, Ілля! Ви тримаєте нашу Україну на своїх сильних плечах і неймовірній енергетиці, молимося за всіх вас. – Пишуть користувачі мережі.
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Фото: Ілля Рибальченко

Теги
Війна в Україні Холостячка
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