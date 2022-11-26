Учасник романтичного реаліті Холостячка 1 Ілля Рибальченко отримав поранення на повномасштабній війні з РФ.
Чоловіка, який з перших днів стоїть на захисті нашої країни, поранили в плече. Про це стало відомо з Instagram Іллі, де він оприлюднив фото з лікарняної палати.
– Все добре. Привіт, Херсон, – написав Рибальченко.
Судячи з напису, поранення Ілля отримав на півдні нашої країни. Варто зазначити те, що в соцмережі він активно ділився буднями військових, проте останні кілька тижнів не виходив на зв’язок, що турбувало підписників. Тепер стало зрозуміло, де пропадав Рибальченко.
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- Так добре знати наших героїв в обличчя! Завдяки таким хлопцям, як ти – ми обов’язково переможемо. Терпіння, якнайшвидшого одужання і міцного духу в здоровому тілі!
- Іллюша, тримайся, будь ласка, одужуй, ми в тебе віримо і любимо!
- Слава Богу, що ви живі. Швидкого вам лікування, сили, терпіння і здоров’я.
- Дякуємо вам велике, Ілля! Ви тримаєте нашу Україну на своїх сильних плечах і неймовірній енергетиці, молимося за всіх вас. – Пишуть користувачі мережі.
Фото: Ілля Рибальченко