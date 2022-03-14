Український хореограф Дмитро Дікусар, який приєднався до ЗСУ, розповів, як він пережив обстріл балістичними ракетами. Танцюрист також показав наслідки обстрілу агресорами.

Інформацію про подію він виклав у Instagram.

– Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися. У цих ви***дків не вдалося нас налякати і знищити. Так, тепер охочих брати в полон тих, хто приїхав на навчання, значно менше. Слава ЗСУ! Слава нації! P.S. Наш прапор підгорів, та витримав! – pаявив хореограф.

Так, на відео публікації можна побачити знищену техніку на дорозі, а на задньому фоні красується піднятий прапор України. На відео можна помітити, що вся земля буквально горить після обстрілу з боку РФ. Встояли лише стовпи — решту зрівняли із землею.

Нашу країну зі зброєю в руках захищають і багато інших українських зірок. Серед них – Святослав Вакарчук, репер Тамерлан, актор Юрій Ткач, телеведучий Микита Добринін, учасники Холостячки 2 Андрій Задворний та Максим Тарапата. Серед інших відомих захисників – Ілля Рибальченко, Андрій Федінчик, журналіст Михайло Шаманов, кінорежисер Олег Сенцов, гурт Антитіла, та Олег Михайлюта (Фагот) із ТНМК.