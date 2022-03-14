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Дмитро Дікусар ледве вижив після ракетного обстрілу: Не вдалося нас налякати

14 Березня 2022, 16:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дмитрий Дикусар

Український хореограф Дмитро Дікусар, який приєднався до ЗСУ, розповів, як він пережив обстріл балістичними ракетами. Танцюрист також показав наслідки обстрілу агресорами.

Інформацію про подію він виклав у Instagram.

– Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися. У цих ви***дків не вдалося нас налякати і знищити. Так, тепер охочих брати в полон тих, хто приїхав на навчання, значно менше. Слава ЗСУ! Слава нації! P.S. Наш прапор підгорів, та витримав! – pаявив хореограф.

Так, на відео публікації можна побачити знищену техніку на дорозі, а на задньому фоні красується піднятий прапор України. На відео можна помітити, що вся земля буквально горить після обстрілу з боку РФ. Встояли лише стовпи — решту зрівняли із землею.

Нашу країну зі зброєю в руках захищають і багато інших українських зірок. Серед них – Святослав Вакарчук, репер Тамерлан, актор Юрій Ткач, телеведучий Микита Добринін, учасники Холостячки 2 Андрій Задворний та Максим Тарапата. Серед інших відомих захисників – Ілля Рибальченко, Андрій Федінчик, журналіст Михайло Шаманов, кінорежисер Олег Сенцов, гурт Антитіла, та Олег Михайлюта (Фагот) із ТНМК.

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