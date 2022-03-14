Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который присоединился к ВСУ, рассказал, как он пережил обстрел баллистическими ракетами. Танцор также показал последствия обстрела агрессорами.

Информацию о происшествии он выложил в Instagram.

— Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться. У этих вы***дков не получилось нас напугать и уничтожить. Да, теперь желающих брать в плен приехавших на учения значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации! P.S. Наш флаг подгорел, но выдержал! — заявил хореограф.

На видео публикации видна уничтоженная техника на дороге, а на заднем фоне красуется поднятый флаг Украины. На видео можно заметить, что вся земля буквально горит после обстрелов со стороны РФ. Устояли только столбы — остальное сравняли с землей.

Нашу страны с оружием в руках защищают и многие другие украинские звезды. Среди них — Святослав Вакарчук, рэпер Тамерлан, актер Юрий Ткач, телеведущий Никита Добрынин, участники Холостячки 2 Андрей Задворный и Максим Тарапата. Среди других известных защитников — Илья Рыбальченко, Андрей Фединчик, журналист Михаил Шаманов, кинорежиссер Олег Сенцов, группа Антитела и Олег Михайлюта (Фагот) из ТНМК.