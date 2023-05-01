У Ліверпулі повним ходом триває підготовка до Євробачення 2023 – 1 травня встановили вже кілька величезних солов’їв для однієї з найбільших інсталяцій Єврофестивалю.

Показуватимуть проєкти з 1 до 14 травня в рамках співпраці України та Великої Британії.

Один із них – Soloveiko Songbirds. Він відбудеться з 12 масштабних солов’їв, які світяться та мають різне оперення. Вони супроводжуватимуться різною музикою та представлятимуть різні регіони нашої країни.

Так, уже щонайменше три птахи готові до фестивалю. Вони справді відрізняються “оперенням” на крилах.