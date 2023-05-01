У Ліверпулі повним ходом триває підготовка до Євробачення 2023 – 1 травня встановили вже кілька величезних солов’їв для однієї з найбільших інсталяцій Єврофестивалю.
Показуватимуть проєкти з 1 до 14 травня в рамках співпраці України та Великої Британії.
Один із них – Soloveiko Songbirds. Він відбудеться з 12 масштабних солов’їв, які світяться та мають різне оперення. Вони супроводжуватимуться різною музикою та представлятимуть різні регіони нашої країни.
Так, уже щонайменше три птахи готові до фестивалю. Вони справді відрізняються “оперенням” на крилах.
Також на Єврофесті Джамала презентує свій альбом QIRIM вже 11 травня – він присвячений Криму та корінному народу цих територій.
Ще один амбітний проєкт – це Protect the Beats. Для нього обкладуть мішками з піском пам’ятник Нельсону, як це роблять українці під час війни з РФ для захисту культурної спадщини.
Ще з кінця березня в Ліверпулі створюють український сад миру. Він має бути готовим уже до самого Євробачення, і складатиметься з рослин і дерев, що притаманні українській флорі. Садовий дизайнер Пітер Ллойд сподівається, що рідний запах українського саду допоможе поліпшити комфорт біженцям в умовах війни. Локація розташована в районі Балтійського трикутника Ліверпуля, а відкритою вона буде вже з 5 травня.