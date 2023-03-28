Організатори Євробачення 2023 розкрили подробиці культурних проєктів Єврофестивалю з 1 до 14 травня, які покажуть у Ліверпулі. 19 із 24 проєктів будуть показані в межах співпраці Великої Британії з Україною.

Один із головних проєктів це Soloveiko Songbirds – це будуть 12 масштабних солов’їв, які світяться і мають різне оперення. Вони супроводжуватимуться різною музикою, представляючи різні регіони України.

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Також українська співачка Джамала презентує свій альбом QIRIM на ЄвроФестивалі 11 травня – її робота присвячена Криму. Альбом буде представлений у супроводі Філармонійного оркестру BBC. Про це артистка заявила в Instagram.

Ще один амбітний проєкт – це Protect the Beats. Для нього обкладуть мішками з піском пам’ятник Нельсону – так само роблять і українці, щоб захистити свою культурну спадщину від російських окупантів та їхніх масових обстрілів. Поруч будуть встановлені екрани, де покажуть прем’єру короткометражної документалки про те, як жива музика існує в умовах війни в Україні.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 відбудеться з 9 по 14 травня в Ліверпулі. Україні не дозволили проводити захід на території країни в умовах війни, але міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що на Євробаченні має звучати слово війна. Це потрібно для того, щоб світ розумів, чому ми не можемо провести конкурс на території своєї країни.