В Ливерпуле создают украинский сад мира. Он строится по мере того, как город Великобритании готовится к проведению Евровидения 2023, что пройдет от имени нашей страны.

Садовый дизайнер Питер Ллойд надеется, что виды и запахи растений, присущих украинскому саду, помогут обеспечить беженцам некоторый комфорт, чтобы они могли себя чувствовать как дома. Такой символический кусочек будет расположен в районе Балтийского треугольника Ливерпуля.

— Я надеюсь, что сад принесет в Ливерпуль маленький кусочек Украины, который все оценят. Нахождение на открытом воздухе в окружении растений важно для физического и психического благополучия каждого человека. Я надеюсь, что сад утешит украинцев в это трудное время и станет напоминанием о том, что впереди нас ждут лучшие времена, — отметил он.

Для того, чтобы локация напоминала Украину, Ллойд работал с украинской общиной Ливерпуля.

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Открытие сада запланировано на 5 мая. Также там будут два бетонных шахматных стола и зоны отдыха.

Напомним, что Евровидение 2023 состоится с 9 по 13 мая. Оно пройдет в Ливерпуле от имени Украины, поскольку победу на международном песенном конкурсе одержала группа Kalush Orchestra.

Детальнее о том, когда состоится первый, второй полуфиналы и финал Евровидения 2023 — читайте на Фактах ICTV.