В Ливерпуле полным ходом идет подготовка к Евровидению 2023 — 1 мая установили уже несколько огромных соловьев для одной из крупнейших инсталляций Еврофестиваля.

Показывать проекты будут с 1 по 14 мая в рамках сотрудничества Украины и Великобритании.

Один из них — Soloveiko Songbirds. Он состоится из 12 масштабных соловьев, которые светятся и имеют разное оперение. Они будут сопровождаться разной музыкой и представлять различные регионы нашей страны.

Так, уже как минимум три птицы готовы к фестивалю. Они действительно отличаются “оперением” на крыльях.

Также на Еврофесте Джамала представит свой альбом QIRIM уже 11 мая — он посвящен Крыму и коренному народу этих территорий.

Еще один амбициозный проект — это Protect the Beats. Для него обложат мешками с песком памятник Нельсону, как это делают украинцы во время войны с РФ для защиты культурного наследия.

Еще с конца марта в Ливерпуле создают украинский сад мира. Он должен быть готовым уже к самому Евровидению, и состоится из растений и деревьев, которые присуще украинской флоре. Садовый дизайнер Питер Ллойд надетеся, что родной запах украинского сада поможет улучшить комфорт беженцам в условиях войны. Локация расположена в районе Балтийского треугольника Ливерпуля, а открытой она будет уже с 5 мая.