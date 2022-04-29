Співак Макс Барських презентував нову пісню Don’t F@ck With Ukraine для підтримки бойового духу. У композиції зібрано більшість головних фраз під час війни.

Don’t F@ck With Ukraine присвячена українським військовим, честь та мужність яких вражає. Також вона стосується народного опору, завдяки якому світ є свідком народження єдиної сили України.

Разом із піснею з’явилася і відеоробота – кадри, зроблені під час російсько-української війни.

За словами Барських, йому захотілося створити такий трек, який покаже світові силу українців. Тому, крім куплетів англійською мовою, увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору.

– Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думав, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Проте вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться із російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, а й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи, – зазначає артист.

На початку березня Макс Барських записав пісню про війну в Україні Буде весна. Композиція швидко набула популярності і розлетілася просторами інтернету.