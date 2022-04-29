Певец Макс Барских презентовал новую песню Don’t F@ck With Ukraine для поддержки боевого духа. В композиции собрано большинство главных фраз во время войны.

Don’t F@ck With Ukraine посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир является свидетелем рождения единой силы Украины.

Вместе с песней появилась и видеоработа — кадры, сделанные во время российско-украинской войны.

По словам Барских, ему захотелось создать такой трек, который покажет миру силу украинцев. Поэтому кроме куплетов на английском языке, внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора.

— Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы, — отмечает артист.

В начале марта Макс Барских записал песню о войне в Украине Буде весна. Композиция быстро обрела популярность и разлетелась по просторам интернета.