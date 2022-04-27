Співак Макс Барських розповів, як вивіз маму з окупованого російськими загарбниками Херсона і чому вирішив вступити до лав ЗСУ.

За словами артиста, мама категорично не хотіла залишати рідне місто Херсон, проте встигла це зробити до того, як до нього зайшли окупанти.

– Ми вивезли її в останній момент. На щастя, мій брат був у Херсоні, і я змусив його поїхати забрати її. Вони поїхали у досить небезпечний момент – Херсон ще не був окупований, але росіяни зайшли туди вже за кілька днів, – згадує Барських.

Він зазначив, що став упевненішим у своїх висловлюваннях після того, як його родичі залишили Херсон. Оскільки в мережу злили його номер телефону, херсонську прописку і він став отримувати погрози.

У ЗСУ Макс вирішив вступити через бажання підтримати не лише бійців, а й тих, хто ніколи не був пов’язаний із військовою справою, але хоче захищати країну та відчуває страх.

Сам Барських у складі батальйону під Києвом. Поки що, зрозуміло, записаний як резервіст, оскільки він не має військового досвіду. Його призначили відповідальним за постачання. Артист вірить, що може бути корисним у пошуках допомоги.

– Я теж боявся, і зараз боюсь, звичайно. Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність і стає легше. Я вірю, що ми разом непереможні. Ну і мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Це мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом, – наголосив Барських.

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Раніше ми писали, що Макс Барських виступить на конференції MusicCon у рамках Billboard Music Awards 2022.

Виступ пройде 13 і 14 травня в Лас-Вегасі. Наразі артист перебуває в Києві та чекає офіційного дозволу на тимчасовий виїзд із країни.