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Для мене це буде уроком: Білл Мюррей вперше розповів про скандал на знімальному майданчику

1 Травня 2022, 14:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мюррей
Джерело: Depositphotos

Американський актор Білл Мюррей вперше прокоментував звинувачення у неналежній поведінці на зніманнях фільму Усі ми смертні. На тлі скандалу виробництво картини довелося зупинити.

– У мене були розбіжності із жінкою, з якою я працюю. Я зробив щось, що мені здалося смішним, але це не сприйняли таким чином. Щоб зробити все правильно, кіностудія вирішила провести розслідування, через що й призупинили виробництво, – заявив Мюррей в інтерв’ю CNBC.

71-річний актор додав, що підтримує контакт із потерпілою від його витівки жінкою, щоб вирішити все мирним шляхом. Білл сподівається, що вони й надалі зможуть комфортно працювати разом із виробництвом картини.

– Ми обидва професіонали. Якщо ми не можемо ладнати та довіряти один одному, немає сенсу продовжувати спільну роботу або знімати фільм. Ця ситуація є справжнім уроком для мене, – додав Мюррей.

Поки немає жодних результатів розслідування – можливо, Білл більше не працюватиме над фільмом. До припинення знімання зняли близько половини всіх сцен.

Відомо, що Мюррея звинуватили у неналежній поведінці на зніманнях. Раніше у закордонних ЗМІ повідомлялося, що актор розпускав руки, і його гумор перейшов кордон. Також Біллу пригадали й інші вибрики – якось він кинув попільничкою в обличчя чоловікові, коли почув відмову надати йому вихідні.

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Джерело
CNBC
Теги
Білл Мюррей
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