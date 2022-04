Білл Мюррей вляпався у скандал на зніманнях фільму Усі ми смертні. За словами знімальної команди та акторів, його витівки перейшли межу, через що роботу над картиною заморозили.

Відомо, що на 71-річного актора було подано скаргу за неналежну поведінку на знімальному майданчику.

Член знімальної групи заявив, що Мюррею подобається фліртувати з жінками — йому подобається поезія та романтика, але досі не впевнений у тому, що він перейшов межу.

Про витівки Білла під час знімання фільмів пригадав і актор Бен Дрейфус. Він заявив, що компанії Walt Disney довелося найняти охоронців для захисту акторів та знімальної групи комедії 1991 року А як же Боб? Це було необхідно через Мюррея.

Bill Murray had a meltdown during what about bob because he wanted an extra day off and Laura said no and ripped off her glasses off her face and my dad complained about his behavior and Bill Murray threw an ashtray at him. https://t.co/Ns0h29hki5

— Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) April 21, 2022