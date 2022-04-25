Білл Мюррей вляпався у скандал на зніманнях фільму Усі ми смертні. За словами знімальної команди та акторів, його витівки перейшли межу, через що роботу над картиною заморозили.

Відомо, що на 71-річного актора було подано скаргу за неналежну поведінку на знімальному майданчику.

– Можна сказати, що він розпускав руки. Він не чіпав жінок за інтимні місця, але міг обійняти їх, доторкнутися до волосся, смикнути за хвіст – все це відбувалося в комедійній манері. Всі люблять Білла, але цього разу він перейшов межу невинного гумору – деякі жінки відчували себе ніяково, – заявив інсайдер Page Six.

Член знімальної групи заявив, що Мюррею подобається фліртувати з жінками — йому подобається поезія та романтика, але досі не впевнений у тому, що він перейшов межу.

Про витівки Білла під час знімання фільмів пригадав і актор Бен Дрейфус. Він заявив, що компанії Walt Disney довелося найняти охоронців для захисту акторів та знімальної групи комедії 1991 року А як же Боб? Це було необхідно через Мюррея.

– У Білла Мюррея трапився нервовий зрив на зніманнях фільму А як же Боб?, бо він хотів додатковий вихідний, а Лора відмовила. Він зірвав окуляри з її обличчя, а коли мій батько поскаржився на його поведінку – шпурнув у нього попільничкою, – розповів Бен у Twitter.

Bill Murray had a meltdown during what about bob because he wanted an extra day off and Laura said no and ripped off her glasses off her face and my dad complained about his behavior and Bill Murray threw an ashtray at him. https://t.co/Ns0h29hki5 — Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) April 21, 2022