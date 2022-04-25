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Білл Мюррей вляпався у скандал на зніманнях: Розпускав руки та фліртував

25 Квітня 2022, 16:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Билл Мюррей
Джерело: Depositphotos

Білл Мюррей вляпався у скандал на зніманнях фільму Усі ми смертні. За словами знімальної команди та акторів, його витівки перейшли межу, через що роботу над картиною заморозили.

Відомо, що на 71-річного актора було подано скаргу за неналежну поведінку на знімальному майданчику.

– Можна сказати, що він розпускав руки. Він не чіпав жінок за інтимні місця, але міг обійняти їх, доторкнутися до волосся, смикнути за хвіст – все це відбувалося в комедійній манері. Всі люблять Білла, але цього разу він перейшов межу невинного гумору – деякі жінки відчували себе ніяково, – заявив інсайдер Page Six.

Член знімальної групи заявив, що Мюррею подобається фліртувати з жінками — йому подобається поезія та романтика, але досі не впевнений у тому, що він перейшов межу.

Про витівки Білла під час знімання фільмів пригадав і актор Бен Дрейфус. Він заявив, що компанії Walt Disney довелося найняти охоронців для захисту акторів та знімальної групи комедії 1991 року А як же Боб? Це було необхідно через Мюррея.

– У Білла Мюррея трапився нервовий зрив на зніманнях фільму А як же Боб?, бо він хотів додатковий вихідний, а Лора відмовила. Він зірвав окуляри з її обличчя, а коли мій батько поскаржився на його поведінку – шпурнув у нього попільничкою, – розповів Бен у Twitter.

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Джерело
PageSix
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Білл Мюррей
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