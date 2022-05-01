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Персони

Для меня это будет уроком: Билл Мюррей впервые рассказал о скандале на съемочной площадке

1 мая 2022, 14:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мюррей
Источник: Depositphotos

Американский актер Билл Мюррей впервые прокомментировал обвинения в неподобающем поведении на съемках фильма Все мы смертны. На фоне скандала, производство картины пришлось остановить.

— У меня были разногласия с женщиной, с которой я работаю. Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это не восприняли таким образом. Чтобы сделать все правильно, киностудия решила провести расследование, из-за чего и приостановили производство, — заявил Мюррей в интервью CNBC.

71-летний актер добавил, что поддерживает контакт с пострадавшей от его выходки женщиной, чтобы решить все мирным путем. Билл надеется, что они и дальше смогут комфортно работать вместе над производством картины.

— Мы оба профессионалы. Если мы не можем ладить и доверять друг другу, нет смысла продолжать совместную работу или снимать фильм. Эта ситуация стана настоящим уроком для меня, — добавил Мюррей.

Пока нет никаких итогов расследования — возможно, Билл больше не будет работать над фильмом. До прекращения съемок было отснято около половины всех сцен.

Известно, что Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что актер распускал руки, и его юмор перешел границу. Также Биллу припомнили и другие выходки — однажды он бросил пепельницей в лицо мужчине, когда услышал отказ предоставить ему выходные.

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Источник
CNBC
Теги
Білл Мюррей
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