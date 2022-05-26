Співачка Ірина Федишин у привітанні синові з днем ​​народження розповіла про скандал із ЛГБТ.

Вчора, 25 травня, старшому синові артистки Юрію виповнилося 11 років. В Instagram вона оприлюднила привітання, в якому згадала про веселковий прапор і наскільки люди під ним можуть бути агресивними.

– У свої 11 ти дізнався і побачив, який світ буває несправедливий і жорстокий, скільки в ньому зла та брехні. Ти дізнався, що таке веселковий прапор та його значення. Ти дізнався, що цей прапор насправді зовсім не веселковий. Ти побачив, наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними, сповненими ненависті та займатися булінгом у мережах, – зазначила Ірина.

Нагадаємо, що скандал Ірини Федишин із ЛГБТ спалахнув після того, як вона висловилася про учасників Євробачення 2022 із нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

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Так, Федишин назвала представників ЛГБТ грішниками. На такі гомофобні висловлювання артистки відреагували багато зірок шоу-бізнесу, зокрема – Melovin, травесті-діва Монро, Ольга Полякова та інші.