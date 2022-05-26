Певица Ирина Федишин в поздравлении сыну с днем рождения рассказала о скандале с ЛГБТ.

Вчера, 25 мая, старшему сыну артистки Юрию исполнилось 11 лет. В Instagram она обнародовала поздравления, в котором упомянула о радужном флаге и насколько люди под ним могут быть агрессивными.

— В свои 11 ты узнал и увидел, какой мир бывает несправедлив и жесток, сколько в нем зла и лжи. Ты узнал, что такое радужный флаг и его значение. Ты узнал, что этот флаг, на самом деле, совсем не радужный. Ты увидел, насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными, наполненными ненавистью и заниматься буллингом в сетях, — отметила Ирина.

Напомним, что скандал Ирины Федишин с ЛГБТ разгорелся после того, как она высказалась об участниках Евровидения 2022 с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Так, Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками. На такие гомофобные высказывания артистки отреагировали многие звезды шоу-бизнеса, в том числе — Melovin, травести-дива Монро, Ольга Полякова и другие.