Голливудская звезда и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли рассказала о поездке в Украину, где она общалась с детьми, пострадавшими от войны с Россией. Своими впечатлениями звезда поделилась в Instagram.

— Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали “особый камень”, найденный маленькой девочкой. Она не знала, что это осколок бомбы. Держа на ладони, могу сказать, что он тяжелее, чем я ожидала. Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка, — рассказала Джоли.

Знаменитость добавила, что из-за взрыва бомбы осколки металла впиваются в тела людей, и удалять их очень трудно. Если осколки расположены близко к жизненно важным органам — их оставляют внутри тела.

— Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений до эмоциональных и психических проявлений травмы. Борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась в Украине — это гонка за ограничение числа убитых, раненых, перемещенных и травмированных каждый день, — уверена Джоли.

Еще 1 мая звезда посетила учебно-реабилитационный центр I-III степеней Гармония и привезла детям подарки. Также она пообщалась с детьми из Луганщины.

Визит Джоли в Украину активно обсуждали несколько дней. Сначала ее заметили в одной из кафе Львова, а затем — на вокзале возле эвакуационного поезда из Покровска.