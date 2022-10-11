Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Дівчина Бонда Ольга Куриленко звернулася до українців: Подумки разом з вами

11 Жовтня 2022, 14:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ольга Куриленко
Джерело: Getty Images

Голлівудська актриса Ольга Куриленко українського походження прокоментувала ракетний обстріл з боку РФ. Зірка, яка зіграла дівчину Бонда, не перестає думати про страждання українського народу.

Своїми думками артистка поділилася в Instagram.

– Я не можуть перестати думати про те, через що проходять українці – горе та жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і подумки разом із Вами, – заявила Ольга.

Також актриса вибачилася за переклад з російської на українську, адже вона зі східної України, і для неї рідною мовою є російська. Таким чином, Куриленко вкотре показала, що в Україні жодного утиску російськомовних не існує.

Зараз дивляться

Фанати зірки прокоментували заяви Ольги та підтримали її:

  • Так і є! Дякую за підтримку. Нас вбивають, бо ми Українці – це геноцид! Росія – терористична держава!
  • Дякую за підтримку та мову. Ми обов’язково вистоїмо!
  • Ольга, ніколи не рано і ніколи не пізно вивчити ще одну мову. А Ви зможете
  • Олю, дякую за підтримку. Нехай увесь світ почує!

Нагадаємо, що не лише Куриленко серед голлівудських зірок українського походження підтримує нашу країну у кривавій війні. Нещодавно Міла Йовович також відреагувала на ракетний обстріл з боку Росії. Артистка заявила, що її серце розбите, і вона подумки з українським народом.

Читайте також:
КоллажЗірки про масований ракетний удар по Україні: Нас не вийде налякати

Теги
Війна в Україні Ольга Куриленко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь