Голлівудська актриса Ольга Куриленко українського походження прокоментувала ракетний обстріл з боку РФ. Зірка, яка зіграла дівчину Бонда, не перестає думати про страждання українського народу.

Своїми думками артистка поділилася в Instagram.

– Я не можуть перестати думати про те, через що проходять українці – горе та жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і подумки разом із Вами, – заявила Ольга.

Також актриса вибачилася за переклад з російської на українську, адже вона зі східної України, і для неї рідною мовою є російська. Таким чином, Куриленко вкотре показала, що в Україні жодного утиску російськомовних не існує.

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Фанати зірки прокоментували заяви Ольги та підтримали її:

Так і є! Дякую за підтримку. Нас вбивають, бо ми Українці – це геноцид! Росія – терористична держава!

Дякую за підтримку та мову. Ми обов’язково вистоїмо!

Ольга, ніколи не рано і ніколи не пізно вивчити ще одну мову. А Ви зможете

Олю, дякую за підтримку. Нехай увесь світ почує!

Нагадаємо, що не лише Куриленко серед голлівудських зірок українського походження підтримує нашу країну у кривавій війні. Нещодавно Міла Йовович також відреагувала на ракетний обстріл з боку Росії. Артистка заявила, що її серце розбите, і вона подумки з українським народом.