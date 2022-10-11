Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович отреагировала на масштабный ракетный обстрел родной страны Россией.
Звезда сказала, что чувствует себя разбитой после просмотренных кадров, а также заявила, что ее сердце с украинским народом.
— Моя родная Украина подверглась множественным ракетным ударам. Мирные жители лежат мертвыми на улицах некогда мирных городов, по улицам которым я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушениями и не могу даже представить, какое горе сейчас переживает мой народ. Я могу им только сказать, что мое сердце с ними. Я хочу, чтобы они знали, я их поддерживаю. Слава Украине! — написала Йовович в Instagram.
Актриса добавила, что в нашем мире много ненависти, репрессий и оскорблений. Она хочет, чтобы люди оставили в покое друг друга. Говорит, изначально планировала написать пост о Дне коренных народов в США, который празднуется 10 октября, однако после увиденных новостей передумала.
Добавляет, что ей надоело разжигание войны за границей, надоело преимущество белой расы. Надоели самодовольные люди, которые пытаются заставить других верить в то, во что они верят.
— Конечно, на личном уровне я должна быть сегодня рядом с местом моего рождения и скорбеть вместе с ними. Я скорблю вместе с народом Украины, — подчеркнула Милла.
Напомним, что Милла Йовович родилась в Киеве в 1975 году. В 1980 году семья актрисы переехала в Лондон, а затем в США.