10 жовтня Росія атакувала великі міста України – пошкоджено інфраструктуру, а також відомо про загиблих та поранених. Масовану ракетну атаку активно обговорюють як користувачі мережі, так і зірки, які не стримують своїх емоцій.

Реакція зірок на ракетний обстріл по всій Україні – читайте на Фактах ICTV.

Український продюсер Сергій Перман звернувся до тих, хто з Кремля наказує про запуск ракет у бік нашої країни.

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– Х**н вам, уб***ки московські, не дочекаєтесь. Друзі мої по всьому світу, дякую, що турбуєтеся, ми протримаємося. Слава Україні, – емоційно висловив свої думки Сергій.

Співачка Світлана Лобода опублікувала кадри наслідків після ракетного обстрілу – пошкоджена інфраструктура та поранені люди.

– Сьогоднішній ранок для кожного українця почався з масового ракетного удару, який один за одним жорстоко знову і знову завдають війська РФ. Ракети були направлені до кожного міста України, і найбільше постраждала столиця. Дорогі, бережіть себе і не ігноруйте сигналів тривоги, – додала Лобода.

Журналістка Аліна Доротюк нагадала всьому світу про сутність Росії – на Україні вбивці не зупиняться.

– Згадайте, які страшні безкарні звірства чинив режим Сталіна! Згадайте, що Другу Світову почав не один Гітлер – до цього причетний Сталін. Винен не один Путін – на його місце прийде інший тиран. Пам’ятайте – сьогодні ми, а завтра можете бути ви, – заявила Аліна.

Мультиартист Дмитро Монатик також поділився знімками руйнувань після ракетного обстрілу – він нагадав світові, що Росія є країною-терористом, а українцям варто прислухатися до повітряних тривог.

– Сьогодні понад сотню ракет РФ випустила по цивільних об’єктах та мирному населенню України. Упевнений, усі знають та розуміють, Росія – держава терорист. Будь ласка, спускайтеся в укриття. Сьогодні ми стали на сотню вибухів сильнішими, і обов’язково вистоїмо. Співчуваю сім’ям загиблих. Слава Україні, – наголосив артист.

Дружина телеведучого Христина Решетнік розповіла, як почався її день, і звернулася до росіян.

– Сьогодні прокинулася від тривоги і, коли збирала дітей до школи, почула серію дуже сильних вибухів! Уся Україна горить. Горіть у пеклі! Я вас ненавиджу, – підписала знімок вибуху у центрі Києва Решетнік.

Дружина Дяді Жори Наталя Мічковська закликала світ відреагувати на тероризм із боку РФ.

– Це тероризм – Україна палає! Telegram-канали щогодини повідомляють про пуски ракет шаленої кількості – це геноцид українського народу. Мені дуже страшно. Сильніше, ніж 24 лютого. Тримаємось, – написала Наталя.

Співачка Злата Огнєвіч нагадала, що Росія знищує цілі міста та мирних жителів.

– Тільки хворій головою людині може прийти ідея віддавати накази на знищення інших людей. Тільки таким людям вистачить сил виконувати накази та вбивати мирне населення. А ми з Вами, українці, вистоїмо. Нашу лють переплавимо в силу та переможемо у цій битві, – повідомила Злата.

Телеведуча Катя Осадча зізналася, що перебуває “у стані 24 лютого”.

– Стан – 24 лютого. Бережіть себе, дітей та залишайтесь в укриттях. Ворог нас хоче зламати, але на відміну від 24 лютого, ми сильніші і не піддаємося паніці. Російські тварини горітимуть у пеклі, – заявила Осадча.

Музикант Іван Дорн опублікував відео зі столичного метро, де жителі Києва разом співають під час ракетного обстрілу.

– Мій український народ ховається у метро і разом співає пісні, а російська терористична держава продовжує бомбардувати наші міста. Ми міцно згуртовані, а наша культура та нація дуже сильна. Ми непереможні, – підписав відео артист.

Українська блогерка Таня Пренткович нагадала про цілі російських терористів – люди та об’єкти енергетики.

– Україна сьогодні у вогні… маємо справу з терористами! У них дві мішені: енергооб’єкти по всій країні та люди. Не виходьте з укриттів, запасайтеся водою та заряджайте гаджети, – заявила Таня.

Журналістка Аліна Шаманська закликала українців не залишати укриття сьогодні без потреби. Мета ворога – налякати наш народ, але тепер це неможливо.

– Не залишайте сьогодні укриття та не ризикуйте своїм життям. Ми точно вистоїмо. Мета ворога – налякати нас і вбити віру. Залишити без зв’язку та електрики. Але ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. У нас вольовий президент та хоробрі захисники, – заявила Аліна.

Артистка Alyona Alyona звернулася до світу і розповіла про жахіття, яке сьогодні переживають українці.

– Прямо зараз вся моя країна перебуває під ракетним вогнем, яким Росія влаштовує геноцид моєї нації, – заявила співачка.

Співачка Настя Каменських нагадала за допомогою відео, що в Україні йде війна і страждають мирні жителі.

– Це Київ сьогодні – невинні люди, які прямували на роботу чи до школи, потрапили під ракетний обстріл. Для тих, хто запитує мене в інтерв’ю: що ви думаєте про цей конфлікт? Це не конфлікт — це повномасштабна війна та геноцид українців! Мирних людей! Дітей! Знову та знову. На 229-й день повномасштабної війни проти незалежної країни! – заявила Настя.

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов констатував, що ранок в Україні зовсім недобрий.

– Тварюки можуть тільки ось так підло помститися! Бережіть себе! Будьте всі в укритті! І не падаємо духом! Ми переможемо! Ми це переживемо! – заявив Горбунов.

Вєрка Сердючка за допомогою знімків із вибухами нагадала всьому світу про необхідність закриття неба над Україною.