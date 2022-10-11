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Девушка Бонда Ольга Куриленко обратилась к украинцам: Мысленно вместе с вами

11 октября 2022, 14:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ольга Куриленко
Источник: Getty Images

Голливудская актриса Ольга Куриленко украинского происхождения прокомментировала ракетные обстрелы со стороны РФ. Звезда, сыгравшая девушку Бонда, не перестает думать о страданиях украинского народа.

Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.

— Я не могут перестать думать о том, через что проходят украинцы — горе и ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мысленно вместе с Вами, — заявила Ольга.

Также актриса извинилась за перевод с русского на украинский, ведь она с восточной Украины, и для нее родным языком является русский. Таким образом Куриленко в очередной раз показала, что в Украине никакого притеснения русскоговорящих не существует.

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Фанаты звезды прокомментировали заявления Ольги и поддержали ее:

  • Так и есть! Спасибо за поддержку. Нас убивают, потому что мы Украинцы — это геноцид! Россия – террористическое государство!
  • Спасибо за поддержку и язык. Мы обязательно выстоим!
  • Ольга, никогда не рано и никогда не поздно выучить еще один язык. А Вы сможете
  • Оля, спасибо за поддержку. Пусть весь мир услышит!

Напомним, что не только Куриленко среди голливудских звезд украинского происхождения поддерживает нашу страну в кровавой войне. Совсем недавно Мила Йовович также отреагировала на ракетный обстрел со стороны России. Артистка заявила, что ее сердце разбито, и она мысленно с украинским народом.

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Війна в Україні Ольга Куриленко
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