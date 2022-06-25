Максим Галкін розвіяв фейк про отримання фінгала на концерті через жарти. Днями в мережі з’явилися знімки артиста із синцем, який йому нібито поставили за жарти про батьківщину.

Знімком із бланшем на правому оці Максима почали публікувати російські ЗМІ. За версією пропагандистів, у нього кинули яблуком, коли він зі сцени жартував про Росію. Фейк про інцидент почали розганяти на тлі критики Максимом війни в Україні, яку розв’язала РФ. Галкін неодноразово закликав припинити ці страхіття, а також фінансово допомагав українським біженцям, віддаючи частину із заробітку з концертів.

– На останньому концерті прямо з залу для глядачів в обличчя артисту прилетіло яблуко, залишивши свій смачний слід. Як з’ясувалося, одному з глядачів не сподобалися висловлювання Галкіна про батьківщину, – повідомляють російські ЗМІ.

Максим не став зазнавати поширення фейків, і вирішив прокоментувати інцидент. У Instagram він опублікував відео, де їсть яблуко та красується на камеру без пошкоджень обличчя.

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– Жую яблуко. Діти довго шукали мій фінгал із новин, тепер сміються, – заявив артист.

Днями Максима Галкіна виключили із переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. До чорного списку він потрапив ще у листопаді 2021 року з подальшою забороною відвідувати нашу країну. Тоді наша влада вважала, що гуморист провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію Криму Росією.