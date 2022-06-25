Максим Галкин развеял фейк об получении фингала на концерте из-за шуток. На днях в сети появились снимки артиста с синяком, который ему якобы поставили за шутки о родине.

Снимком с бланшем на правом глазу Максима начали публиковать российские СМИ. По версии пропагандистов, в него кинули яблоком, когда он со сцены шутил о России. Фейк об инциденте начали разгонять на фоне критики Максимом войны в Украине, которую развязала РФ. Галкин неоднократно призывал прекратить эти ужасы, а также финансово помогал украинским беженцам, отдавая часть с заработка с концертов.

— На последнем концерте прямо из зрительного зала в лицо артисту прилетело яблоко, оставив свой смачный след. Как выяснилось, одному из зрителей не понравились выcкaзывaния Галкина о родине, — сообщают российские СМИ.

Максим не стал терпеть распространение фейков, и решил прокомментировать инцидент. В Instagram он опубликовал видео, где ест яблоко и красуется на камеру без повреждений лица.

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— Жую яблоко. Дети долго искали мой фингал из новостей, теперь смеются, — заявил артист.

На днях Максима Галкина исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В черный список он попал еще в ноябре 2021 года с дальнейшим запретом посещать нашу страну. Тогда наша власть посчитала, что юморист провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию Крыма Россией.