Компания Disney планирует представить 17 супергеройских фильмов по вселенной Marvel. Изменения в расписании выхода картин показали на мероприятиях Comic-Con в Сан-Диего и D23 Expo.

Среди основных изменений — продолжения истории Мстителей, а также Дедпул 3. Черная пантера покажут в кинотеатрах уже 11 ноября.

Полный список супергеройских фильмов Marvel от Disney — далее в материале.

Сейчас смотрят

11 ноября — Черная пантера: Ваканда навсегда

Продолжение Черной пантеры изначально планировалось выпустить в мае 2022 года до смерти актера Чедвика Боузмана, игравшего главную роль. В сиквеле жители Ваканды во главе с королевой Рамондой будут сражаться, чтобы защитить свою нацию от остального мира после смерти короля.

17 февраля 2023 года — Человек-муравей и Оса: Квантомания

В этой части главные герои попадут в квантовый мир, где снова будут спасать человечество от коварных планов злодеев.

5 мая 2023 года — Стражи Галактики. Часть 3

Режиссер Джеймс Ганн возвращается в третьей части франшизы, которая расскажет больше о жизни Реактивного Енота.

28 июля 2023 года — Марвелы

Это предстоящий американский супергеройский фильм о трех героинях комиксов издательства.

3 ноября 2023 года — Блейд

Франшиза Блейда снова возвращается на экраны. Обладатель Оскара Махершал Али сыграет гибрида человека и вампира, который защищает людей от злых существ.

3 мая 2024 года — Капитан Америка: Новый мировой порядок

Известно, что режиссеры позиционируют фильм как параноидальный триллер, супергеройский боевик и приключения.

26 июля 2024 года — Громовержцы

Вымышленная команда антигероев комиксов издательства Marvel Comics, которая состоит в основном из бывших суперзлодеев.

6 сентября 2023 года — Дедпул 3

Рейнольдс удивил поклонников видеообновлением третьего фильма, объявив, что его приятель Хью Джекман вновь сыграет роль Росомахи, персонажа Людей Икс. В 80-секундном видео актер признался, что ему было трудно найти правильный способ ввести непристойного персонажа в кинематографическую вселенную Marvel.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

8 ноября 2024 года — Фантастическая четверка

Это будет полноценная перезагрузка истории. Режиссером стал Мэтт Шакман, который ранее создавал ВандаВижн.

2 мая 2025 года — Мстители: Династия Канга

Следующий фильм Мстители будет вращаться вокруг персонажа Джонатана Мейджора и стартует летом 2025 года.

7 ноября 2025 года — Мстители: секретная война

Второй фильм Мстителей завершит шестую фазу вселенной.

В настоящее время также есть шесть безымянных фильмов Marvel. Согласно обновленному календарю релизов Disney, на подходе будут еще шесть фильмов, которые еще даже не получили названия:

14 февраля 2025 г.

25 июля 2025 г.

13 февраля 2026 г.

1 мая 2026 г.

24 июля 2026 г.

6 ноября 2026 г.

Не только Disney занимается созданием фильмов и клипов — компания HBO выпустила тизер-трейлер сериала по культовой видеоигре The Last of Us, которая так приглянулась пользователям. И хотя точная дата релиза пока неизвестна, летом в HBO уверяли, что сериал выйдет в начале 2023 года.