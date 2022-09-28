Компания Disney планирует представить 17 супергеройских фильмов по вселенной Marvel. Изменения в расписании выхода картин показали на мероприятиях Comic-Con в Сан-Диего и D23 Expo.
Среди основных изменений — продолжения истории Мстителей, а также Дедпул 3. Черная пантера покажут в кинотеатрах уже 11 ноября.
Полный список супергеройских фильмов Marvel от Disney — далее в материале.
11 ноября — Черная пантера: Ваканда навсегда
Продолжение Черной пантеры изначально планировалось выпустить в мае 2022 года до смерти актера Чедвика Боузмана, игравшего главную роль. В сиквеле жители Ваканды во главе с королевой Рамондой будут сражаться, чтобы защитить свою нацию от остального мира после смерти короля.
17 февраля 2023 года — Человек-муравей и Оса: Квантомания
В этой части главные герои попадут в квантовый мир, где снова будут спасать человечество от коварных планов злодеев.
5 мая 2023 года — Стражи Галактики. Часть 3
Режиссер Джеймс Ганн возвращается в третьей части франшизы, которая расскажет больше о жизни Реактивного Енота.
28 июля 2023 года — Марвелы
Это предстоящий американский супергеройский фильм о трех героинях комиксов издательства.
3 ноября 2023 года — Блейд
Франшиза Блейда снова возвращается на экраны. Обладатель Оскара Махершал Али сыграет гибрида человека и вампира, который защищает людей от злых существ.
3 мая 2024 года — Капитан Америка: Новый мировой порядок
Известно, что режиссеры позиционируют фильм как параноидальный триллер, супергеройский боевик и приключения.
26 июля 2024 года — Громовержцы
Вымышленная команда антигероев комиксов издательства Marvel Comics, которая состоит в основном из бывших суперзлодеев.
6 сентября 2023 года — Дедпул 3
Рейнольдс удивил поклонников видеообновлением третьего фильма, объявив, что его приятель Хью Джекман вновь сыграет роль Росомахи, персонажа Людей Икс. В 80-секундном видео актер признался, что ему было трудно найти правильный способ ввести непристойного персонажа в кинематографическую вселенную Marvel.
Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022
8 ноября 2024 года — Фантастическая четверка
Это будет полноценная перезагрузка истории. Режиссером стал Мэтт Шакман, который ранее создавал ВандаВижн.
2 мая 2025 года — Мстители: Династия Канга
Следующий фильм Мстители будет вращаться вокруг персонажа Джонатана Мейджора и стартует летом 2025 года.
7 ноября 2025 года — Мстители: секретная война
Второй фильм Мстителей завершит шестую фазу вселенной.
В настоящее время также есть шесть безымянных фильмов Marvel. Согласно обновленному календарю релизов Disney, на подходе будут еще шесть фильмов, которые еще даже не получили названия:
- 14 февраля 2025 г.
- 25 июля 2025 г.
- 13 февраля 2026 г.
- 1 мая 2026 г.
- 24 июля 2026 г.
- 6 ноября 2026 г.
Не только Disney занимается созданием фильмов и клипов — компания HBO выпустила тизер-трейлер сериала по культовой видеоигре The Last of Us, которая так приглянулась пользователям. И хотя точная дата релиза пока неизвестна, летом в HBO уверяли, что сериал выйдет в начале 2023 года.