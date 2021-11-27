На вулиці вже холодна погода, а попереду вихідні, які хочеться провести з насолодою і з користю для себе. Здається, це ідеальний час для походу в кінотеатр, тим більше що наразі в них представлені кінострічки, які варті уваги.

Що подивитися на вихідних – далі в матеріалі.

Дім Гуччі

25 листопада в Україні відбулася прем’єра фільму Рідлі Скотта Дім Гуччі. У центрі сюжету реальні події – вбивство Мауріціо Гуччі, який був онуком засновника всесвітньо відомого бренду. Чоловіка вбили в 1995 році на замовлення його екс-дружини Патриції Реджані.

Неймовірний каст із Аль Пачіно, Адамом Драйвером, Леді Гагою та Джаредом Лето в головних ролях. Костюми акторів, вражаючі локації, інтер’єрні композиції в кадрі. Чому варто подивитися Дім Гуччі – читайте на Фактах ICTV.

Енканто: Світ магії

Разом із дітьми ви можете сходити на новий мультик від Disney – Енканто: Світ магії. У центрі сюжету – історія про сім’ю Мадригалів із магічними здібностями, єдиний виняток – дівчинка без особливостей.

Французький вісник

Сюжет фільму Французький вісник розповідає про редакторів, які шукають унікальну та вибухову тему для матеріалу до американського журналу. Події розгортаються в середині ХХ століття.

Мисливці на привидів: З того світу

У прокат кінострічка Мисливці на привидів: З того світу вийшла 25 листопада. У центрі сюжету – одинока мати, яка одного разу разом зі своїм сином і донькою повертається додому в невелике містечко. Поступово вони дізнаються все більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді.

Хмарний атлас

Це фільм 2012 року, який здобув чималий успіх і став культовим. Для повторного показу на великих екранах було зроблено ремастеринг до якості 4к. Тому якщо ви не бачили цю кінострічку чи хочете подивитися у покращеній якості – вирушайте в кіно.

У центрі сюжету шість різних історій, що трапилися в різний час, починаючи з 1849 року до 2346 року. У кожній з них є персонаж із унікальною родимкою, проте всіх їх поєднує не відмітка на тілі, а жага до свободи і бажання змінити усталений порядок речей, який не веде до добра.

Також у прокаті ще фільми від кінематографічного всесвіту Marvel – Вічні та Веном 2. До перегляду доступна і друга частина Сімейки Адамсів.